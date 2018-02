Basket serie B, colpo dei Tigers: battuta la capolista Cento

Colpaccio dei Tigers Forlì, che hanno sconfitto la capolista Baltur Cento col punteggio di 61-54. Prima del match è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Diego Marisi, figlio dell'ex cestista Francesco, morto all'età di 7 anni a seguito di un malore. Sin dal primo secondo una partita molto fisica e frenetica, con gli arancioni avanti 18-12. Nel secondo quarto l'allungo dei ragazzi di coach Gianpaolo Di Lorenzo per il 35-25. Terza frazione molto combattuta, con numerosi falli, ma con i Tigers avanti 49-35. Nell'ultimo quarto Cento prova a rimontare, ma finisce 61-54 per i padroni di casa.

I Tigers graffiano in difesa, scappano via e, nel finale, reggono al rientro della prima della classe, prima di portare a casa un referto rosa destinato a restare impresso a lungo nella memoria di chi, questa straordinaria partita, l’ha vissuta in campo e sugli spalti. Una partita che parla di abnegazione difensiva, fondamentale per tenere a 54 punti chi di media in trasferta ne segna ben 26 in più. Una partita che parla di maturità nella gestione degli ultimi minuti, con Cento capace di arrivare a – 3 dopo essere stata sotto di fatto per tutta la partita ed aver toccato anche il -17.

I Tigers la vincono di squadra, duello dopo duello. Sacchettini è criptonite per Benfatto; Papa è semplicemente mostruoso a rimbalzo con 19 carambole complessive; gli esterni rasentano la perfezione su Vico e Cantone. Il tutto mentre gli “accendi e spegni” in attacco degli arancioneri trovano dall’altra parte un avversario incapace di trovare continuità in fase di realizzazione, stritolato dalla difesa aggressiva dei Tigers.

Ma il vero capolavoro i ragazzi di coach Di Lorenzo, allenatore che ci ha messo eccome del suo nel gestire alla perfezione le rotazioni dei suoi, lo compiono a due minuti dalla fine. Il rientro imponente di Cento, atteso e non materializzatosi subito dopo la pausa lunga, prende forma, lento ma inesorabile, nell’ultima frazione di gioco. Un quarto dove a fare la differenza è il calo di energie per quanto speso soprattutto in difesa dai Tigers. Gli arancioneri s’inceppano in attacco e Cento riesce ad accorciare le distanze. A due minuti dalla fine Vico trova tre canestri con continuità e Chiera inchioda la tripla del -3. E’ qui che le tigri arancionere dimostrano che le vittorie contro Reggio Emilia e Olginate non sono frutto del caso. I Tigers non si disuniscono. Due falli su Carpanzano a metà campo, a bonus esaurito, mandano il numero 5 in lunetta a fare bottino pieno, mentre una palla recuperata da De Fabritiis dà il la ad una azione conclusa con due punti di Sacchettini. Tardivo a quel punto il canestro in penetrazione di Chiera. Il cronometro scorre inesorabile e Battisti può permettersi perfino il lusso di sbagliare un tiro libero. I Tigers piegano 61 – 54 la Cento capolista di Vico e Benfatto.

Tigers Forlì – Baltur Cento 61-54 (18-12, 17-13, 14-10, 12-19)

Tigers Forlì: Gianluca Carpanzano 15 (2/5, 1/4), Matteo Battisti 14 (4/9, 1/3), Antonio De fabritiis 9 (3/4, 1/6), Michael Sacchettini 8 (4/8, 0/0), Alexander Cicchetti 7 (1/5, 1/2), Francesco Papa 5 (2/5, 0/1), Luca Agatensi 3 (0/0, 1/1), Pietro Pambianco NE, Gabriele Rossi NE, Riccardo Zani 0 (0/0, 0/2), Andrea Antonaci 0 (0/1, 0/0), Christian Villani NE. All.: Giampaolo Di Lorenzo. Ass.: Roberto Villani e Gabriele Grazzini,

Tiri liberi: 14 / 18 – Rimbalzi: 39 11 + 28 (Francesco Papa 19) – Assist: 7 (Matteo Battisti 4)

Baltur Cento: Adrian Chiera 13 (2/5, 2/3), Nelson Rizzitiello 10 (0/3, 2/3), Sebastian Vico 9 (4/10, 0/4), Michele Benfatto 8 (3/7, 0/0), Carlo Cantone 7 (2/6, 1/3), Giorgio Piunti 5 (2/3, 0/1), Lorenzo D’alessandro 2 (1/1, 0/4), Marco Pasqualin 0 (0/0, 0/1), Adama Ba 0 (0/1, 0/0), Andrea Graziani NE, Enrico Govoni NE, Nicola Mastrangelo NE. All.: Giovanni Benedetto. Ass.: Michelangelo Parro.

Tiri liberi: 11 / 18 – Rimbalzi: 29 7 + 22 (Michele Benfatto, Lorenzo D’alessandro 6) – Assist: 7 (Sebastian Vico 3)