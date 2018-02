Basket serie B, con la trasferta di Bernareggio il campionato dei Tigers entra nel vivo

Con la trasferta di Bernareggio il campionato dei Tigers entra nel vivo. Il match contro i lombardi infatti apre una serie di 5 partite che daranno, nel giro di poco meno di un mese, un chiaro indirizzo alla stagione arancionera. Impegnata nella lotta per evitare un posto ai playout, Bernareggio occupa la dodicesima posizione in classifica, appaiata a 14 punti con Olginate, altra formazione che i Tigers affronteranno in trasferta dopo il turno infrasettimanale del 7 Febbraio contro Reggio Emilia. I lombardi, allenati da Marco Cordani, trovano nei 13,2 e negli 11,3 punti di media, rispettivamente del centro Davide Bossola e del playmaker Federico De Bettin, il maggiore contributo in fase offensiva di una squadra che realizza, di media, 69,2 punti e ne subisce 74,2.

Ad oggi Bernareggio ha collezionato 4 vittorie casalinghe e 3 in trasferta e conta vittime illustri fra le mura amiche: 75 – 52 su Padova e 84 – 78 su Crema, rispettivamente alla decima e alla sedicesima giornata. La formazione di coach Cordani è reduce dalla netta sconfitta patita a Cento nell’ultimo turno ed è uscita dal PalaAhrcos con un pesante 81 – 47. All’andata i Tigers ebbero la meglio superando Bernareggio per 84 – 67 grazie anche ad una super prestazione di Papa (7/7 da 2 e 24 di valutazione) che con il suo atletismo mise a dura prova la difesa avversaria.

Nelle fila arancionera c’è la consapevolezza di dover tornare a fare i due punti dopo il derby contro Faenza e ancora di più di tornare a vincere fuori casa. Sarà proprio questa consapevolezza a fare da sfondo ad un match nel quale le tigri di coach Di Lorenzo dovranno dimostrare di avere quel killer instinct invece venuto meno nell’ultimo turno. Si gioca sabato salle 20:30, arbitrano Castiglione Angela Rita di Palermo e Attard Luca di Priolo Gargallo (SR).