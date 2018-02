Basket serie B, i Tigers ospitano la capolista Cento: prima del match si ricorda Diego Marisi

Al Villa Romiti arriva la capolista Cento con il suo seguito di tifosi e di record stagionali da indiscussa prima della classe. Battuta appena due volte in tutta la stagione, Cento, reduce proprio dalla seconda sconfitta, patita in casa da Crema, raggiunge di media gli 80 punti in trasferta, dove tira con il 55% da 2 ed il 37% da 3. Il gioco eclettico ed imprevedibile di Vico; la sostanza messa sotto le plance da Benfatto; la concretezza di Chiera dall’arco; il gioco ruvido di Piunti ed il cinismo di Rizzitiello, sono pezzi di un puzzle che coach Benedetto ha saputo costruire contando anche su una panchina lunga che garantisce rotazioni profonde. Nonostante i grandi numeri però, la recente storia fra Tigers e Cento racconta di partite tirate e decise solamente nel finale. Così infatti è successo in preseason, quando ancora non erano in palio i 2 punti; così è successo nella gara d’andata, quando i Tigers andarono a segno con il canestro della parità, che fu però considerato fuori tempo massimo.

Nulla dunque di scontato fra Tigers e Cento, con i ragazzi di coach Di Lorenzo che, soprattutto alla luce dei risultati ottenuti nelle ultime due giornate, hanno la possibilità di giocare con la mente sgombra, senza particolari pressioni. Gli ultimi 13 minuti della gara di Olginate, uniti alla vittoria all’overtime contro Reggio Emilia appena 3 giorni prima, hanno dato agli arancioneri grande consapevolezza, facendo fare verosimilmente ai Tigers quel salto di mentalità che ci si attendeva e che pare essere arrivato. Quale banco di prova migliore se non il derby contro Cento, squadra a sua volta consapevole di essere vicina alla promozione in Serie A2 come forse mai lo era stata prima? Ci sono insomma tutti gli ingredienti per potersi godere un grande spettacolo, in un Villa Romiti bollente e ricolmo di passione. Palla a due fissata per le ore 21 di sabato al Villa Romiti, arbitrano i signori Stefano Gallo di Monselice (PD) e Matteo Semenzato di Mirano (VE). Prima del match sarà osservato un minuto di silenzio a seguito della tragica scomparsa del piccolo Diego Marisi. Il match sarà trasmesso in diretta streaming multicasting sulle pagine YouTube e Facebook Tigers Forlì.