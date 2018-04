Basket serie B, i Tigers strapazzano Desio: ora testa ai playoff

Nonostante le condizioni fisiche non perfette di De Fabritiis, l'assenza precauzionale di Papa e il minutaggio ridotto di Cicchetti causa distorsione alla caviglia sinistra, i Tigers si aggiudicano il match contro Desio con un differenziale di 29 punti grazie alla prestazione monstre di Sacchettini (26 + 12) da 27 di valutazione, ed un Battisti da 18 punti e 9 assist con un netto 3/3 dall'arco. Doppia cifra anche per Carpanzano.

L'infermeria da una parte e l'imminente impegno playoff dall'altra consigliano a Di Lorenzo il quintetto: Battisti, Carpanzano, Villani, Zani e Sacchettini.

Fin da subito i lunghi di coach Frates oppongono scarsa resistenza a Michael Sacchettini che inevitabilmente prende possesso del pitturato su entrambe i lati del campo e stacca la doppia doppia già a fine primo tempo. I Tigers sembrano partire meglio degli avversari, ma qualche amnesia difensiva di troppo fa schizzare gli ospiti sull' 8 - 2. La partita sembra non avere padrone al termine del primo quarto terminato 24 - 20, ma Di Lorenzo registra la difesa e in apertura di secondo quarto i Tiger azzannano la preda. Con i parziali centrali, 17 - 7 il secondo e 19 - 9 il terzo, Battisti e compagni chiudono il match mentre, nel Girone A, la Paffoni Omegna strapazza San Miniato conquistando il primo posto.

I Tigers chiudono quindi settimi la regular season ma soprattutto interrompono la serie di sconfitte, che si chiude a quota 3, approciando così al meglio la post season. Al primo turno di playoff gli arancioneri incroceranno la All Foods Fiorentina Basket di Andrea Niccolai con gara 1 fissata per domenica 29 aprile a Firenze e gara 2 al Villa Romiti mercoledì 2 maggio, quando Niccolai farà ritorno a Forlì. "Un incrocio di destini in una strana storia" canterebbe Francesco De Gregori.

Tigers Forlì - Pallacanestro Aurora Desio 74-45 (24-20, 17-7, 19-9, 14-9)

Tigers Forlì: Michael Sacchettini 26 (12/20, 0/0), Matteo Battisti 18 (3/5, 3/3), Gianluca Carpanzano 10 (2/7, 1/5), Christian Villani 9 (2/3, 1/2), Luca Agatensi 4 (2/4, 0/2), Riccardo Zani 3 (0/0, 1/3), Andrea Antonaci 2 (0/0, 0/0), Alexander Cicchetti 2 (1/3, 0/0), Gabriele Rossi 0 (0/1, 0/3), Antonio De fabritiis 0 (0/0, 0/1), Pietro Pambianco 0 (0/0, 0/0), Francesco Papa NE. All.: Giampaolo Di Lorenzo. Ass.: Roberto Villani e Gabriele Grazzini.

Pallacanestro Aurora Desio: Simone Fiorito 11 (2/2, 2/4), Carlo Fumagalli 9 (1/8, 2/6), Daniel Perez 8 (4/7, 0/3), Simone Casati 5 (2/4, 0/4), Francesco Parma 3 (0/0, 1/6), Ludovico De paoli 3 (1/5, 0/0), Marco Corti2 (1/2, 0/0), Andrea Mazzoleni 2 (0/1, 0/0), Xavier Brown 2 (0/2, 0/2), Leonardo Malagutti 0 (0/0, 0/1). All.: Fabrizio Frates. Ass.: Ruggero Gogliati e Roberto Assi.