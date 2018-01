Basket serie B, in prova ai Tigers il giovane talento Djordje Visnjic

Giovane esterno in prova ai Tigers. Si tratta del classe 2000 Djordje Visnjic. Due metri di altezza, Visnjic è nato a Loznica, in Serbia, ma è in possesso della cittadinanza bosniaca. Cresciuto nel Buducnost, Visnjic ha disputato i Campionati Europei Under 16 con la maglia della Bosnia Erzegovina e la stagione scorsa è giunto in Italia, in forza al Nuovo Basket Brescia, dal quale giunge quindi in prova alla formazione di coach Di Lorenzo. L’arrivo di Djordje Visnjic, seppure in prova, è la chiara dimostrazione di quanto la società del presidente Valgimigli creda nei giovani e di come tale progetto, dopo la conferma di coach Di Lorenzo fino al 2021, sia in costante evoluzione. Commenta il direttore tecnico Gabriele Foschi: “Arriva in prova in ragazzo del 2000, di sicuro talento. Nazionale bosniaco, Djordje è un giocatore moderno, esterno di due metri. Abbiamo voluto conoscerlo da vicino per valutarlo visto che deve completare la formazione italiana e dalla prossima stagione potrà andare in campo con la prima squadra. Resterà a Forlì per un paio di settimane.”