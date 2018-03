Basket serie B, partita senza storia: Piacenza doma i Tigers

Partita senza storia per i Tigers che a Piacenza sono costretti ad arrendersi davanti alla difesa aggressiva fin dai primi minuti della Bakery. Così, mentre i padroni di casa chiariscono subito che intendono far valere la legge del PalaFranzanti chiudendo il primo tempo a 42 punti, in perfetta media casalinga, i Tigers raccolgono le briciole non trovando mai, o quasi, la via del canestro e rientrano negli spogliatoi con appena 22 punti segnati. Il canovaccio della partita non cambia nemmeno nei secondi 20 minuti di gara nei quali però gli arancioneri hanno il pregio non "buttarsi via" e di rimanere comunque con la testa sintonizzata nel match. Per questo Battisti e compagni possono uscire a testa alta dall'impianto emiliano, al termine di una partita che alla fine, per gli arancioneri, si è dimostrato un ottimo allenamento in vista della post-season. Da segnalare nei secondi finali la tripla del giovane aggregato Pietro Pambianco e la doppia cifra di Papa, De Fabritiis e Sacchettini.

Bakery Piacenza - Tigers Forlì 74-57 (21-11, 21-11, 13-18, 19-17)



Bakery Piacenza: Riccardo Pederzini 21 (5/7, 3/4), Riccardo Perego 16 (6/7, 1/2), Santiago Bruno 14 (3/4, 2/4), Davide Liberati 11 (0/0, 3/5), Angelo Guaccio 4 (2/3, 0/2), Rodolfo Rombaldoni 3 (1/3, 0/1), Filippo Guerra 3 (1/4, 0/0), Duilio ernesto Birindelli 2 (0/4, 0/1), Nicolas manuel Stanic 0 (0/0, 0/0), Simone Libè 0 (0/0, 0/2), Luca Bracchi 0 (0/0, 0/0). All.: Claudio Coppeta. Ass.: Filippo Casella.



Tigers Forlì: Antonio De fabritiis 12 (2/6, 2/8), Michael Sacchettini 12 (5/12, 0/0), Francesco Papa 10 (3/8, 1/4), Gianluca Carpanzano 5 (1/2, 0/2), Alexander Cicchetti 4 (2/2, 0/3), Matteo Battisti 3 (0/2, 0/1), Luca Agatensi 3 (0/1, 1/2), Riccardo Zani 3 (0/0, 1/2), Pietro Pambianco 3 (0/0, 1/1), Andrea Antonaci 2 (1/2, 0/0), Christian Villani 0 (0/0, 0/1). All.: Giampaolo Di Lorenzo. Ass.: Roberto Villani e Gabriele Grazzini.