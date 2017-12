Basket serie B, super Carpanzano: Tigers ok contro la All Foods Fiorentina

Grande prestazione per i Tigers che, con un super Carpanzano da 19 punti, nel solo ultimo quarto piegano la seconda forza del girone A e si portano a casa una vittoria che, pur non contemplando i due punti, fa morale eccome.

Già, perché l’amichevole viene giocata su ritmi intensi da entrambe le parti e nessuno ha intenzione di perdere. Meglio i Tigers nell’approccio ad ogni singolo quarto, con De Fabritiis a pesare in attacco nella prima e nella terza frazione di gioco; meglio Firenze nei finali di quarto, sospinta dal ventello di Lucarelli. Nella terza frazione i Tigers riescono a farsi sotto dando continuità al gioco sotto canestro di Michael Sacchettini ed accorciano le distanze, ma gli ospiti non demordono e chiudo sul +10, 58-68. Nell’ultimo quarto però sale decisamente in cattedra un immarcabile Carpanzano che a 7’48’’ imbuca 2 bombe per il 67-68 e, con altri due centri dai 6,75 pesca la parità a quota 75. Firenze inizia a sparacchiare dall’arco e i Tigers catturano rimbalzi pesantissimi ed è ancora Carpanzano, in accelerazione, ad appoggiare al vetro il sorpasso. A 2’02’’ è 79-77 Tigers. A 1’37’’ Carpanzano fa 2/3 dalla lunetta e gli arancioneri scappano 81-77. Divario che Firenze accorcia con un 2+1 di Berti fino a 81 – 80. Due buone difese e un libero di Carpanzano e due di Agatensi chiudono il match sull’84-80 finale.

Tigers – All Foods Fiorentina Basket 84 – 80 (20-25; 17-19; 21-24; 26-12)

Tigers: Zani 5, Papa 8, Carpanzano 23, Battisti 7, Cicchetti 3, De Fabritiis 12, Villani 4, Rossi NE, Antonaci 1, Sacchettini 16, Agatensi 5, Plachesi NE, Pambianco NE, Puntolini NE. All.: Giampaolo Di Lorenzo. Ass.: Roberto Villani e Gabriele Grazzini.

All Foods Fiorentina Basket: Ondo 12, Grande NE, Mazzuchelli 10, Erkmaa 2, Bargi, Genovese 14, Gennai NE, Berti 14, Banti NE, De leone 6, Lucarelli 22. All.: Andrea Niccolai. Ass.: Fabio Farina e Paolo Vignozzi.