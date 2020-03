Basket serie C, ancora non si gioca: stop forzato per il Gaetano Scirea

Ancora un week end senza partite per il Gaetano Scirea. Per i noti e recenti provvedimenti adottati per arginare la diffusione del coronavirus, come tutta la palla a spicchi si ferma ancora il campionato di serie C Gold. In particolare la gara in programma sabato prossimo alle ore 18.30 al PalaColombarone (22a giornata) fra Gaetano Scirea e l'Anzola Basket1969 è nuovamente rinviata a data da destinarsi, in attesa di riprendere quando possibile a porte chiuse.