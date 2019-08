Basket serie C, debutto in casa per il Gaetano Scirea. Nel girone d'andata sei sfide al Palacolombarone

E’ stato diramato dal Comitato Regionale FIP il calendario provvisorio del campionato serie C Gold Emilia Romagna girone unico prima fase a.s.2019/2020, suscettibile di variazioni sugli orari delle gare.

Torneo ai nastri di partenza con un insolita settimana d’anticipo: come l’anno scorso il Gaetano Scirea Bertinoro (ottavo anno consecutivo in categoria) debutterà fra le mura amiche del Palacolombarone sabato 28 settembre alle 18,30 ospitando la quotatissima LG Castelnovo né Monti.

Scarica il calendario: C Gold, il cammino della Gaetano Scirea

Poi a seguire le due neopromosse Castello e Molinella; derby esterni nel girone d’andata con Lugo (2 novembre) ed Imola (8 dicembre), Chiusura alla 26esima in casa con Guelfo il 4 aprile e sosta natalizia consueta dal 22 dicembre al 12 gennaio. Sulla carta il cammino appare più agevole rispetto allo scorso (sei su 11 in casa nel girone ascendente) con Tumidei e compagni che disputeranno prima di Natale sole 6 gare casalinghe su 13 prima del giro di boa natalizio.