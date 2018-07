Basket serie C donne, Giorgia Zoli è il nuovo colpo dell’Aics Forlì

Giorgia Zoli è il secondo rinforzo dell’Aics Forlì per la stagione sportiva 2018/19. Ala di 170 cm classe 1981, la Zoli rappresenta una giocatrice di assoluto livello con un bagaglio di esperienza importantissimo nelle diverse categorie femminili. Giocatrice di livello assoluto, vanta un passato importante soprattutto tra Forlì e Cesena dove si è sempre distinta per il suo basket fatto di grinta e concretezza risultando sempre un importante spina nel fianco per tutte le difese.

“Sono davvero entusiasta dell’arrivo di Giorgia all’Aics – commenta il DS Baccini – ho la fortuna di conoscerla anche fuori dal campo e sono sicuro che oltre ad essere una grande giocatrice, con il suo spirito e la sua dedizione saprà inserirsi al meglio all’interno del nostro fantastico gruppo dandoci un contributo importantissimo. Sappiamo che è reduce da un anno di stop ma chi come lei ha sempre amato e vissuto la pallacanestro queste cose le supera in un batter d’occhio”

Un rinforzo davvero importante per una squadra che rinnova le sue ambizioni di alta classifica per il campionato a venire “L’anno scorso abbiamo perso la finale playoff nella gara decisiva in una stagione in cui con il passare dei mesi diverse pedine ci hanno dovuto lasciare per motivi fisici o personali, per questo stiamo cercando di costruire un roster lungo in modo tale da poter sopperire a tali vicissitudini ed essendo noi una squadra composta di studentesse, ma anche e soprattutto lavoratrici e madri, sappiamo che le incognite sono sempre dietro l’angolo e vogliamo garantire un livello sempre alto soprattutto in allenamento, dando la possibilità alle nostre ragazze di gestire al meglio tutte le necessità personali. Il nostro unico obiettivo, come nella passata stagione è quello di divertirci ed affrontare il campionato con serenità, abbiamo un gruppo meraviglioso e sono orgoglioso di farne parte e sono certo che ci darà anche quest’anno delle belle soddisfazioni”