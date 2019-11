Basket serie c femminile, l'Aics Bk Forlì non si ferma ed espugna Bologna

Continua il momento positivo dell’Aics Basket Forlì, che con una prova gagliarda riesce ad espugnare il difficilissimo campo di Bologna e ad ottenere due punti di importanza capitale in un campionato che giornata dopo giornata si rivela più che mai equilibrato. L’avvio di gara è di marca bolognese, con le Felsinee che trascinate soprattutto da una Giancane particolarmente ispirata tentavano di tenere l’inerzia del match dalla propria parte, ma Caterina Bozzi con una tripla ed una successiva realizzazione dal pitturato teneva le forlivesi attaccate al match portandole al primo riposo in svantaggio 16-12. Nei secondi 10’ era però la squadra di Brighina a dare uno strappo importante al match, ancora con Bozzi, particolarmente ispirata in fase realizzativa che metteva a segno 8 dei suoi 15 punti finali nel solo secondo periodo. Un canestro da oltre l’arco di Rusticali suggellava l’ottimo secondo quarto delle ospiti che riuscivano ad arrivare al cambio di campo in vantaggio 26-31.

Il terzo quarto di gioco non era sicuramente spettacolare, ma l’intensità difensiva dell’Aics dava i propri frutti concedendo a Bologna solo due punti dalla lunetta nell’intero periodo riuscendo così nel decisivo strappo che portava all’ultimo riposo sul 28-39. Nell’ultima frazione di gioco si scatenava Federica Montanari, che di rientro da un infortunio al ginocchio dava dimostrazione di una recuperata ed invidiabile forma mettendo a segno tutti e 9 i punti della sua partita. Tre liberi di Cedrini mettevano il punto esclamativo sul 41-51 finale. Sorrisi e soddisfazione in casa Aics per una bella prestazione ed una vittoria che rafforza la sensazione di crescita costante che la squadra di coach Davide Brighina sta dando a vedere. Il prossimo impegno vedrà Leardini e compagne impegnate tra le mura amiche del pala Romiti contro la F.Francia Pallacanestro martedi alle 21.15.

Bologna Basket School - Aics Basket Forlì 41-51

(16-12, 26-31, 28-39)

Bologna : Muscedere 3, Bardasi 8, Tintorri 2, Giancane 11, Tesini, Arbelti 5, Costantini, Bellandi 8, Adami, Onofri 4. Coach: Buccarella

Forli: Rusticali 7, Dogheria, Bertaccini 1, Montanari 9, Bozzi 15, Cedrini 3, Leardini 6, Silighini 4, Sampieri 2, Ravaioli, Farolfi, Bargellini 4. Coach: Brighina