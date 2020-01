Basket serie C femminile, Sampieri show: l'Aics Forlì sbanca Pianoro

Vittoria importantissima per l’Aics Basket Forlì che in quel di Pianoro mette in cassaforte una vittoria dal gradnde peso specifico e si consolida in classifica come terza forza del campionato. In grande spolvero Francesca Sampieri autrice di una prova maiuscola sia offensivamente che difensivamente. Già in partenza la squadra di Brighina spinge forte sull’acceleratore e piazza un primo importante parziale di 6-0 con due canestri di Sampieri e una bella realizzazione di Montanari. Successivamente due triple a firma della già citata “Sampi” e Luana Silighini ampliavano in maniera decisiva il gap tra le due squadre dando il via alla fuga delle forlivesi. Altri due canestri da tre punti rispettivamente di Cedrini e Rusticali trascinavano le compagini al primo break sul punteggio di 9-22.

Pianoro non accusava il colpo e tornava rinvigorita in campo; Gilioli prendeva per mano le sue e piazzava un piccolo break in favore delle padrone di casa, ma Forlì non si perdeva d’animo e contro la zona dell’Art Bo confermava di essere in fiducia nel tiro da fuori trovando due realizzazioni pesanti con Cedrini e Montanari che portavano le squadre al cambio di campo sul 23-34. La musica non cambiava al rientro in campo; Sampieri continuava ad essere mattatrice del match e con 7 punti realizzati nella sola terza frazione scavava il solco decisivo tra le due squadre che andavano all’ultimo riposo col netto punteggio di 32-49 che consentiva a Bozzi e compagne di amministrare il match fino alla sirena finale dove si arrivava con il punteggio di 41-61.

Art Bo Pianoro – A.I.C.S. Basket Forlì 41-61

(9-22, 23-34, 32-49)

Pianoro: Borsari, Codini, Trentini, Muggioli, Benvenuti, Gilioli, Cocco, Occhinato, Evangelisti, Landuzzi, Heusch Lazzari. Coach: Zanaroli

Forli: Rusticali, Dogheria, Bertaccini, Montanari, Bozzi, Cedrini, Leardini, Silighini, Sampieri, Ravaioli, Bargellini. Coach: Brighina