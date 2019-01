Basket serie C Gold, prevendita speciale per il big match tra Gaetano Scirea e Rinascita Rimini

La quinta giornata di ritorno del campionato di basket di Serie C Gold offre il big match tra Gaetano Scirea Bertinoro e Rinascita Basket Rimini. In vista dell'appuntamento del 9 febbraio (palla due alle 18.30 alla Palestra Polivalente di via Colombarone 375), la società bianconera ha indetto una speciale prevendita di tagliandi, "auspicando un importante afflusso di pubblico in relazione alla limitata capienza del Palasport". Inizierà lunedì col seguente schema: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17,30 alle 20 alla palestra Polivalente di Bertinoro (via Colombarone 375), martedì e giovedì dalle 17 alle 18 nella Palestra della scuola elementare di Santa Maria Nuova Spallicci (via della Palestra 36) Tale prevendita verrà effettuata fino a martedì 5 febbraio compreso al prezzo di 5 euro, dal giorno 6 in avanti i biglietti saranno fruibili al costo di 7 euro. Saranno comunque validi gli abbonamenti sottoscritti, invalidi eventuali ingressi di favore e tessere varie.