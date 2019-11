Basket serie C, il Gaetano Scirea alza bandiera bianca di fronte alla corazzata Ferrara

Questa volta la grande impresa non riesce fino in fondo: il Gaetano Scirea, pur privo del play under Cinti per il noto problema al piede, lotta fino all’ultimo ma deve alzare bandiera bianca di fronte alla corazzata Ferrara. Peccato, perché per lunghi tratti i padroni di casa hanno dimostrato di aver giocato alla pari dei quotatissimi ed ora seconda forza del torneo estensi; decisivo l’ultimo parziale, ove la classe ed esperienza del duo Seravalli (9 punti praticamente filati) e Percan (m.v.p. con 24 di valutazione) fanno la differenza nel finale ove tutto è ancora in discussione (70-76 al 39’). In avvio l’intraprendenza e le triple in serie di Rossi – poi a lungo in panchina per problemi di falli – e l’unico sussulto di Ravaioli danno vigore alla manovra romagnola e costringono i bianco azzurri a leggere la targa. Nonostante la coppia croata Pusic – Percan martelli imperrrita nel secondo parziale Scirea non molla e va al riposo a diretto contatto. Quando tutti si attendono, però, una nitida reazione d’orgoglio come a Lugo i padroni di casa segnano appena quattro punti nei sei minuti finali del terzo quarto e piombano sul -8, massimo svantaggio. Gli ultimi a mollare sono nuovamente capitan Enrico Solfrizzi (5/6 al tiro e solita abnegazione difensiva) e Bracci (8/11 e 6 rimbalzi) impegnato a sportellare coi pari ruolo avversari. Onore al merito di Legnani e compagni (cui vengono concessi ben 16 rimbalzi offensivi), la dura legge del calendario riserva alla squadra di Tumidei viaggi in serie a Montecchio ed Anzola, insindacabile banco di prova per le ambizioni bianconere...sperando di rimettere al più presto il metronomo Cinti nel motore!

GAETANO SCIREA BERTINORO - FERRARA BASKET 2018 70-81 (21-17; 35-37;53-61)

GAETANO SCIREA: En. Solfrizzi 12, Rossi 19, Piazza n.e., Zambianchi 4, Ravaioli 3, Angeletti 2, Sampieri n.e., Ricci 2, Farabegoli 9, Bessan n.e., Bracci 17, Em. Solfrizzi 2. All.: Tumidei

FERRARA BK.2018: Benedetti n.e., Cattani, Coretesi 8, Percan 27, Seravalli 13, Legnani 5, Fortini, Poli n.e., Pusic 17, Ruina n.e., L. Ghirelli, M.Ghirelli 11. All.: Furlani

Arbitri: Albertazzi e Brini.

Usciti per 5 falli: Rossi. Fallo tecnico a Rossi ed antisportivo a Seravalli. Spettatori: 250 circa.