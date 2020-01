Basket serie C, il Gaetano Scirea si rafforza con il 25enne Lorenzo Brighi

Il Gaetano Scirea rafforza il suo roster con l'arrivo di Lorenzo Brighi. Il club bianconero con l'arrivo della guardia-ala riminese cerca di fare il salto di qualità e raggiungere la salvezza. Brighi, svincolato, era stato tesserato dal Bellaria, società che milita in Serie C Silver, a fine novembre: il 25enne giocatore ex Crabs ha debuttato il 23 novembre nel derby contro il Santarcangelo alla nona giornata al PalaTenda e ha giocato sei partite con la squadra di Maghelli (ne ha saltato una per virus influenzale) vincendone una. Il giocatore vanta nove anni tra serie B e Legadue dopo la trafila nel settore giovanile dei Crabs in cui ha militato dal 2001 al 2014.

"Auguriamo a Lorenzo le migliori fortune professionali – dice il presidente del Bellaria Basket Paolo Borghesi – del resto la nostra società cerca sempre di assecondare i desiderata dei giocatori quando ci sono prospettive professionali migliori come in questo caso. Lorenzo continuerà con noi il rapporto di collaborazione avviato per il settore giovanile e auspico in futuro possa tornare a vestire la canotta del Bellaria Basket. Penso che come abbiamo dimostrato in questo girone di andata che la squadra abbia le risorse tecniche per centrare un bel piazzamento in campionato".