Basket serie C, il quarto under del Gaetano Scirea è Alberto Angeletti

Incredibilmente, nel giorno del suo 19esimo compleanno, l’atleta Alberto Angeletti (playmaker classe 2000, 180 centimetri) è un nuovo giocatore del Gaetano Scirea Bertinoro. Il ragazzo marchigiano, formatosi cestisticamente nel vivaio della Goldengas Senigallia, è reduce da un brillante campionato disputato nelle fila della Taurus Jesi in C Silver chiudendo con una media di 7,2 punti con un high di 19 contro Fermignano. Trasferendosi a Cesena per motivi di studio, Alberto ha in pochi giorni sposato la causa bianconera andando contemporaneamente a chiudere il parco degli esterni ed a formare la quarta casella degli under dopo Rossi, Ravaioli e Bessan.