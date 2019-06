Basket serie C, la Gaetano Scirea conferma coach Tumidei

A circa due mesi dal positivo epilogo salvezza della passata annata l’Asd Gaetano Scirea Basket Bertinoro annuncia il rinnovo contrattuale di Alessandro Tumidei. Con soddisfazione da ambo le parti, si è giunti a questa conclusione anche per tentare di dare un valido seguito al proficuo lavoro tecnico ed organizzativo intrapreso e provare a consolidarsi in continua crescita nel movimento cestistico romagnolo. La riconferma di Paxons, tecnico peraltro molto appetito sulla piazza, è quindi alla base del progetto allestito dal pres Silimbani ed è stato siglato su base annuale. Per i bianconeri si tratta dell'ottavo campionato consecutivo in serie C Gold Emilia Romagna.