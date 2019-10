Basket serie C, la Gaetano Scirea ospita la sorpresa Molinella

Smaltita in tutta fretta la delusione per la beffarda sconfitta nel concitato finale al Pala Terme di Castel S.Pietro, i ragazzi di Tumidei ritornano fra le mura amiche l’autentica rivelazione di questo primo scorcio di torneo ovvero la capolista nonché neopromossa Molix Molinella. Squadra giovane quella del nuovo e scafato coach Gabriele Giuliani che, sull’ossatura di ben sette riconferme, aggiunge il pacchetto under della Vis Ferrara 2018 ad un pacchetto che aveva centrato la scalata dal campionato di C Silver.

Le due formazioni si presentano al match sul Colle con stati d’animo profondamente diversi; se da un lato lo staff tecnico bianconero sbatte i pugni sul tavolo imprecando contro la sfortuna (Montaguti operato mercoledì scorso a Bologna pur con esito positivo, Zambianchi ancor out per la distorsione alla caviglia patita nell’ultima di campionato), i bolognesi scendono sulle tavole del PalaColombarone col grande entusiasmo che deriva dall’ottimo stato di forma palesato fin ora. Di contro comunque Bracci e compagni, con gli under Cinti e Piazza al debutto davanti al pubblico amico, non lasceranno nulla d’intentato vendendo cara la pelle.

Gli avversari

Il fulcro del gioco della vecchia volpe Gabriele Giuliani deriva dalla propulsione fornita dagli esterni, in particolare dal figlio Guglielmo Giuliani (ex V.Imola, scuola Virtus Bologna) e dalla guardia Guazzaloca già visto in passato ad Ozzano, insieme in due gare vicini ai 30 punti di media, Da non sottovalutare nemmeno l’ala titolare Ranzolin (12 ppg) giunto alla sua terza stagione a Molinella. Detto dell’assenza per infortunio della guardia Brandani (dito della mano rotto) completano lo starting five il 4 Frignani ed il centro Manojlovic (2001) dalle ottime mani. Dalla panchina danno linfa Bonanni /(play), capitan Lanzi (guardia) e il lungo Tedeschi.

GAETANO SCIREA: 5 En. Solfrizzi (K), 6 Rossi, 7 Cinti, 8 Piazza, 10 S.Ravaioli, 11 Angeletti, 13 Ricci, 14 Farabegoli, 15 Bessan, 16 Stoica, 19 Bracci, 20 Em. Solfrizzi. All.: Tumidei

MOLIX: 2 Guazzaloca, 6 Grazzi, 7 Ranzolin, 8 Zuccheri, 9 Frignani, 11 Bonanni, 12 Lanzi (K), 14 Manojlovic, 20 Giuliani Gu., 23 Tedeschi, 24 Caloia. All.: Giuliani Ga.

Arbitri: Zambelli Luca di Cesena e Ragazzi Lorenzo Maria di Masi Torello (FE).