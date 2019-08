Basket serie C, per il Gaetano Scirea è arrivato il momento del raduno

Finalmente ai nastri di partenza la stagione sportiva 2019/2020 del Gaetano Scirea Bertinoro. Come consuetudine staff tecnico e giocatori si ritroveranno mercoledì al PalaColombarone per il raduno e successiva distribuzione del materiale tecnico (alle 18). Dopo saluti ed i discorsi di rito avrà luogo il primo allenamento (18,30/20,30) con una seduta divisa fra preparazione atletica e tattica. Saranno presenti il riconfermatissimo head coach Alessandro “Paxson” Tumidei e l’assistente Matteo Merenda.

Si aggregherà al gruppo anche Tommaso Colombo in vista della partenza per gli Stati Uniti d’America causa motivi di studio. Il primo impegno amichevole è previsto per sabato 31 agosto a Bertinoro contro Basket Lugo mentre l’esordio in campionato avverrà nell’ultimo week end di settembre in casa contro LG Competition.

I convocati

Emanuele Montaguti (play/guardia 1993)

Gabriele Rossi (play/guardia 1999)

Alberto Angeletti (play/guardia 2000)

Mattia Ricci (guardia 1995)

Giulio Zambianchi (guardia/ala piccola 2003)

Enrico Solfrizzi (guardia/ala piccola 1984,capitano)

Simone Ravaioli (ala 1999)

Emiliano Solfrizzi (ala/pivot 1981)

Dario Farabegoli (ala/pivot 1998)

Matteo Bracci (pivot 1995)

Raphael Joel Bessan (pivot 2000)

Under aggregati

Paolo Bagnolini ala (Gaetano Scirea)

Mattia Mininno play (Gaetano Scirea)

Giovanni Stanghellini play/guardia (One Team)

Matteo Guardigli ala (One Team)

Cosmin Stoica pivot (One Team)

Federico Troisi guardia/ala (One Team)

Giovanni Bertaccini ala (One Team)