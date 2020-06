Basket serie C, rivoluzione al Gaetano Scirea: salutano Matteo Bracci e Mattia Ricci

Il Gaetano Scirea Bertinoro vedrà nuovi volti nella stagione sportiva 2020-2021. Non farà più parte del roster Matteo Bracci, che sveste la casa bianconera dopo ben tre stagioni in bianconero, 888 punti realizzati in 75 gare alla media di quasi 12 pag. "Dj Brace approderà verso altri lidi forte di mille battaglie sotto i tabelloni, risultando a più riprese uno dei migliori pivot del campionato di C Gold - affermano dalla società -. Ragazzo integerrimo e professionista esemplare, al giocatore va il nostro immenso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva, lasciando sul Colle indelebile traccia della sua abnegazione e dell’essere stato sempre positivo, senza mai una polemica. Suonerai basket altrove e noi tiferemo per te".

Dopo 5 stagioni di militanza nelle ultime sei, 1027 punti realizzati in 104 gare disputate a circa dieci di media, ha deciso di lasciare il Colle anche Mattia Ricci. Lunedì la società ha comunicato inoltre che Cristian Lega, responsabile dell’area comunicazione, ha deciso di non dar seguito al rapporto di collaborazione. "Ringrazio il presidente per l’opportunità’ e la fiducia accordatami, di seguito tutte quelle persone che da gennaio 2018 ho avuto l’enorme fortuna di avere sempre al mio fianco e con le quali ho potuto lavorare nella mia gestione, vivendo mille emozioni - sono le parole di Lega -. Una esperienza che porterò per sempre nel cuore, conseguendo insieme tre salvezze a dir poco miracolose”.