Basket serie C Silver, entra nel team del Gaetano Scirea il play Filippo Rossi

Entra nel team del Gaetano Scirea Filippo Rossi, ex Tigers Cesena play guardia. Dopo aver militato nelle giovanili del Cesena, è approvato nell'under 20 del Piero Manetti Basket Ravenna. Negli ultimi due anni ha giocato in serie B nei Tigers Cesena. Play guardia dal buon tiro e ottima visione di gioco, si distingue anche a livello difensivo. "Sono molto contento di essere approdato in questa società e apprezzo il fatto che si riparta dalla serie C silver - esordisce Rossi -. Credo che questo sia sinonimo di serietà. Non vedo l’ora di cominciare conosco alcuni dei miei compagni . Ho incrociato Brighi e ho fatto gran parte delle giovanili con Farabegoli! Nelle ultime due stagioni giocate in B non ho avuto minutaggi alti, ma ho avuto modo di cresce sia tecnicamente che caratterialmente lavorando a contatto con veri professionisti. Mi auguro di far bene in questo nuovo gruppo e di poter essere di supporto ai giovani anche se sono giovane anche io".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.