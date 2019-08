Basket serie C, un gradito ritorno per il Gaetano Scirea: ecco Dario Farabegoli

La società Gaetano Scirea di Bertinoro comunica l’ingaggio del giocatore Dario Farabegoli (ala pivot, 198 centimetri, 1998) che va così a completare definitivamente il pacchetto dei lunghi. Un altro gradito ritorno sul Colle per il prodotto della cantera di Cesenatico che da under vestì la canotta bianconera nella stagione 2015/2016.

Farabegoli è reduce da ben tre stagioni disputate in serie B: la prima a Cento, cui ha fatto seguito la brillante esperienza con Valsesia e per finire la scorsa divisa a metà fra Lugo e Bk 2000 Reggio Emilia. A soli otto giorni dal raduno si definisce così l’ennesimo colpo di mercato bianconero, ai nastri di partenza per l’ottavo torneo consecutivo in C Gold.