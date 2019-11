Basket serie C, voglia di riscatto per il Gaetano Scirea nella trasferta emiliana

Con grande voglia di riscatto dopo la sconfitta con Ferrara, il Gaetano Scirea sale sul torpedone per l’Emilia con l’innegabile convinzione che le proprie fortune passino in gran parte dall’atteggiamento profuso sul parquet. Senza buone notizie dall’infermeria, ove il play under Cinti non ha purtroppo recuperato dall’infiammazione tendinea alla pianta del piede destro e deve giocoforza rimandare il suo rientro nei ranghi. A Montecchio va in scena un autentico scontro diretto in chiave salvezza: in caso di vittoria i ragazzi di coach Alessandro Tumidei si confermerebbero nelle zone alte della graduatoria, in caso contrario nessun dramma in quanto il ritorno è ovviamente in programma al Palacolombarone il 29 febbraio su anno bisestile. Per certo servirà grande abnegazione difensiva e gioco corale offensivo, peculiarità alla base del gioco bianconero che valsero lo scorso torneo l’unico successo on the road stagionale in regular season.

GLI AVVERSARI - Conferma di guida tecnica (riconferma per il decano Martinelli), tre giocatori di nuovo in casacca bianco azzurra e l’allestimento di un gruppo estremamente giovane per puntare alla salvezza: questo in sintesi il dna di Arena Montecchio. L’atleta dal maggior impatto è di certo l’ala Lusetti (13,9 pti col 55% da 2, 10 rimbalzi), autentico faro dell’attacco reggiano supportato sotto le plance dal capitano Negri (viaggia a 10,6+6). Vecchi –play- Degli Esposti (ex S.Lazzaro) ed Amadio completano i cinque d’avvio mentre dalla panca attenzione al regista D’Amore ed all’estro di Giannini.