Basket serie D, Baskérs ko sul campo della corazzata Argenta

Inizia con una sconfitta il 2018 dei Baskérs, che cadono per 82-70 sul campo di Argenta, seconda della classe. Fermarsi al risultato però, sarebbe riduttivo: tutto sommato positiva è stata la prova dei forlimpopolesi, che se la sono giocata alla pari per tutto il match contro una autentica corazzata. In avvio le squadre si rispondono colpo su colpo: Malagolini e Quaiotto colpiscono dalla media, ma Forlimpopoli resta sul pezzo, facendo male nel pitturato con Poggi e con un Totaro decisamente ispirato.

Nel secondo quarto, i Baskérs continuano a lottare in difesa, mentre in attacco la squadra gira decisamente bene: Biscaro dà il la, Brunetti segna dall’arco, confezionando un 7-0 che porta avanti gli ospiti sul 23-25. La reazione argentana, però, non tarda ad arrivare: Davide Alberti si accende e piazza tre bombe in fila, ribaltando punteggio ed inerzia, poi Quaiotto ed Ardizzoni trovano facili canestri in entrata, approfittando delle amnesie ospiti.

Dal -10, però, la squadra di Rustignoli non molla e si riporta nuovamente a contatto: la difesa riprende a funzionare, chiudendo la strada ai padroni di casa, che si inceppano in attacco. L’unica fiammata di Cortini permette ai Baskérs di riportarsi nuovamente a contatto, fino sul 54-52. Ancora una volta, però, Argenta risponde presente: con due bombe irreali, Malagolini ricaccia nuovamente indietro gli ospiti.

Nell’ultimo quarto, i padroni di casa sembrano poter dilagare, allargando il divario fino a quasi venti punti. Nonostante le difficoltà, però, i Baskérs non cedono e con Totaro e Marzolini limitano i danni, chiudendo onorevolmente una trasferta complicatissima che lascia ben sperare per il futuro.

ARGENTA: Alberti A. 4, Pusinanti 8, Alberti D. 12, Cesari, Ardizzoni 6, Bianchi 16, Bottioni 6, Quaiotto 17, Peretti, Malagolini 11, Di Tizio 2. All. Panizza.

BASKÉRS: Marchioni 4, Pinza 2, Marzolini 6, Bourkadi 2, Cortini 8, Totaro 24, Neri, Mingozzi 2, Biscaro 10, Poggi 9, Brunetti 3. All. Rustignoli.