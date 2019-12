Basket serie D, Baskers ok nel recupero: Forlimpopoli è da sola in vetta

Vittoria schiacciante in casa di Stefy Basket dove i forlimpopolesi passano per 62-83, grazie ad un Gianmarco Cristofani in versione Mvp, saranno 24 i punti alla fine per lui e grazie anche alla solita prova di squadra. Il recupero della nona giornata di Serie D si chiude con la netta vittoria dei Baskérs che si portano virtualmente a +2 dall’inseguitrice Grifo, già in campo mercoledì nell’anticipo della 14esima giornata, che vedrà i galletti impegnati domenica sera a Riccione. Forlimpopoli mette in campo una devastate prova, restando sul +30 e in controllo per tutta la partita, contro una formazione più che rispettabile.

Cristofani è una gioia per gli occhi ed in attacco regala una prestazione superba, Rossi in regia è impeccabile e Agnoletti non ha grandi grattacapi durante il match, permettendosi, da metà terzo quarto in poi di far riposare i big e dare spazio ai giovani che hanno a disposizione minuti importanti per assimilare concetti di gioco e prendere confidenza con il campo. Ora per chiudere al meglio la prima parte di stagione bisognerà andare a Riccione e ripetere quanto fatto vedere nelle ultime gare.

Tabellino

Audace Bombers - Baskérs Forlimpopoli 62-83 ( 16-26 28-52 40-70 )

Audace: Carasso 2,Lamborghini L. 2,Bonesi 4, Marzioni 4, Cinti 12, Poli, Skocaj 13, Lamborghini A. 2, Maldini 12, Falzetti 4, Cuozzo 7. all. Scandellari.

Baskers :

Gorini 5, Rossi 9, Squarcia, Cristofani 24, Biffi 11, Adamo n.e. Piazza 6 Servadei 14, Totaro 4, Torelli 2, Godoli 6, Stella 2. all. Agnoletti.