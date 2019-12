Basket serie D, Baskérs vittoriosi nel derby con il Cesena

Baskérs vittoriosi nel Derby con Cesena Basket: 62-56 è il risultato finale. Nel match clou del tardo sabato pomeriggio, al Pala Picci arriva Cesena, squadra per la quale la classifica è bugiarda.

L’avvio è subito Baskérs, i ragazzi di Agnoletti spingono forte sull’acceleratore, chiudendo il primo quarto avanti per 26-17. Cesena Però non ci sta, e da grande squadra reagisce, Ravaioli è una sentenza e porta i suoi al -2 della pausa lunga. La ripresa prosegue sempre ad un ritmo ed intensità molto alti, nella quale Cesena va a nozze non permettendo mai ai padroni di casa l’allungo. Allora è Rossi, che con due bombe da campione mette il sigillo alla partita, meritandosi anche la nomina di MVP del match. Una vittoria importantissima, davanti ad una folta cornice di pubblico, che regala entusiasmo e permette ai Baskérs di preparare al meglio il match di venerdì con Giardini Margherita.

Baskérs Forlimpopoli - Cesena Basket 2005 62-56 (26-17 / 34-32 / 48-46)

Baskérs: Gorini 2, Rossi 10, Rombaldoni (k) 14, Cristofani 14, Biffi, Adamo n.e., Piazza 9, Servadei 11, Totaro 2, Plachesi n.e., Godoli, Stella n.e., All. Agnoletti, Ass. Ronci.

Cesena: Montalti, Rossi 3, Romano 7, Dini n.e., Ravaioli 18, Vandelli (k) 4, Babbini 3, Pezzi 2, Ambrogi 2, Forni, Monticelli 5, Balestri 12, All. Ruggeri, Ass. Paganelli