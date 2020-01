Basket serie D, Baskers vittoriosi nell'anticipo contro Rimini. Attesa per lo scontro al vertice

La 17esima giornata vede i Baskers vittoriosi nell'anticipo serale del venerdì sera sul campo della Stella Rimini con il punteggio finale di 68-90. Si chiedeva un match da grande squadra, per durezza e mentalità, e così è stato. Forlimpopoli sale così a quota 30 in classifica, temporaneamente a +6 su Grifo Imola che scenderà oggi in campo contro PGS Welcome. E proprio contro Grifo sabato prossimo, al Pala Picci (palla a due alle 18), i Baskèrs avranno l'occasione di staccare ulteriormente la diretta inseguitrice nel big match della 18esima giornata. Una partita che conterà tantissimo per il proseguo del campionato, un match che si preannuncia davvero imperdibile.

Nel primo quarto si parte subito a ritmi altissimi con gli attacchi che prevalgono facilmente sulle difese (al 5' 19-19). La coppia Del Turco-Naccari per i locali risponde colpo su colpo ai canestri del trio Rossi-Cristofani-Piazza. Coach agnoletti inizia le sue rotazioni e dalla panca entrano Capitan Rombaldoni e un positivissimo Squarcia che portano i Baskèrs sul 22-31 alla fine dei primi 10 minuti. Nel secondo quarto la difesa forlimpopolese inizia a fare la differenza e questo permette ai Baskèrs di scappare anche sul +15 a cui risponde però Pinto che con due triple manda tutti alla pausa lunga con il risultato di 36 a 45.

Coach Agnoletti si fa sentire nello spogliatoio e nel terzo periodo i Baskérs partono subito concentrati e determinati sui due lati del campo. Rombaldoni, Cristofani e Rossi segnano con continuità ma è il gioco corale di tutta la squadra che permette nuovamente l'allungo fino al +17 di fine terzo quarto. (53-70). Nell'ultimo quarto i Baskérs spingono ulteriormente fino al +22 finale chiudendo il match con Piazza e con un Servadei chirurgico dalla linea dei 3 punti permettendo di concludere il match ruotando al meglio tutti i giocatori e facendo assaggiare il campo anche a chi ha meno minuti a disposizione.

Tabellino

Stella Rimini - Baskèrs Forlimpopoli 68/90

Stella Rimini: Insero 6, Coralli 4, Naccari 14, Pulvirenti 8, Lonfernini, Pari 6, Pinto 8, Quartulli 4, Del Turco 16, Distante 2, All. Casoli Ass. Polverelli.

Baskèrs Forlimpopoli: Gorini 2, Rossi 13, Rombaldoni 14, Squarcia 8, Cristofani 17, Biffi 2, Piazza 12, Servadei 14, Serrani NE, Torelli, Godoli 6, Stella 2, All. Agnoletti, Ass Ronci.