Basket serie D, che acquisto per Forlimpopoli: arriva Rombaldoni

Una medaglia olimpica, una carriera chilometrica, ma ancora tanta voglia di dare qualcosa alla pallacanestro come giocatore. Rodolfo Rombaldoni, nella stagione 2018/2019, vestirà la maglia dei Baskérs Forlimpopoli nel campionato di serie D. Non basterebbe un libro per raccontare la carriera di un giocatore che vanta oltre 300 presenze e quasi 2.000 punti segnati nella massima serie italiana, dove ha giocato in piazze importanti come Verona, Pistoia, Reggio Calabria e Fortitudo Bologna.

Un giocatore che in carriera vanta due scudetti vinti, una Supercoppa Italiana, cinque vittorie del campionato di serie B, tra cui l'ultima, appena qualche mese fa, con la maglia di Piacenza. Senza contare, l'argento olimpico conquistato nella storica spedizione di Atene 2004 e le 55 presenze collezionate con la Nazionale Italiana. Rombaldoni nasce cestisticamente come playmaker, ma col passare degli anni sposta il suo ruolo sempre più verso quello di ala, senza mai perdere la capacità di leggere il gioco con un secondo di anticipo: nel campionato di serie D, però, potrebbe giocare tutti e cinque i ruoli e toccherà a coach Antonio Giannetti farlo rendere al meglio.

“Siamo molto contenti che un giocatore del calibro di Rombaldoni abbia deciso di vestire la maglia dei Baskérs: questa è solo l'ennesima conferma della crescita fatta dalla nostra società in questi anni – spiega il presidente della società forlimpopolese, Cristhofer Gardelli – questo è anche grazie ai nostri partner e alle aziende che ci supportano: su tutte, credo sia giusto ringraziare Chemifarma, il nostro main sponsor, che ha avuto un ruolo fondamentale nel perfezionamento di questa operazione”.