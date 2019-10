Basket serie D, Coppa Marchetti: i Baskers eliminano Riccione e volano in semifinale

Forlimpopoli passa anche il turno dei Quarti in casa dei Dolphin di Riccione, segnando la sesta vittoria stagionale. Incontro che si apre e si prodiga a favore dei forlimpopolesi, con conferma dell’Mvp Lorenzo Servadei, e la rivelazione in ottima prestazione di Andrea Plachesi e Gabriele Stella. I Dolphins con un colpo di coda reagiscono all’assalto, e si portano all’inseguimento grazie ad alcune buone giocate soprattutto dei suoi giovanissimi, tra cui spicca Nicola Gardini (23 il suo personale e top scorer). Coach Agnoletti amministra i suoi e tiene a freno il recupero: Baskérs in semifinale.

Dolphins Basket Riccione – Baskérs Forlimpopoli 73-78

(12/17 – 32/39 – 54-54).

Dolphins Basket Riccione: Amadori 12, Sartini, Tardini 1, Menghi n.e., Zanotti 18, Protti n.e., Gardini 23, Casadei 9, Serafini 4, De Martin (k) 4, Stefani 2, All. Ferro, Ass. Darderi.

Baskérs Forlimpopoli: Gorini 4, Rossi 4, Rombaldoni (k) 10, Cristofani 7, Biffi 10, Piazza 6, Servadei 20, Plachesi 5, Godoli 8, Stella 4, All. Agnoletti, Ass. Ronci.