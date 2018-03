Basket serie D, duro test Bellaria per dei Baskérs a caccia di punti

Sei giornate al termine del campionato, dodici punti ancora in palio e la corsa salvezza in piena fibrillazione: in questo quadro, sabato sera, alle 18, i Baskérs ospitano al PalaPicci una delle delle regine del campionato, quel Bellaria Basket che, solo una settimana fa, ha battuto per 94-87 l'Artusiana. Un successo importante per i rivieraschi, con cui hanno subito messo una pezza alla sconfitta nel derby contro Riccione nel turno infrasettimanale e con cui hanno riagganciato il duo Artusiana-Argenta in vetta alla classifica.

Formazione dalle due anime, quella bellariese, può contare sull'esperienza dell'ex FulgorLibertas Federico Tassinari e su quel German Scarone che, a 43 anni, con i suoi quasi 24 punti di media è, per distacco, il miglior marcatore del campionato. Attenzione però anche al forlivese Nervegna e al duo balcanico formato dal lunghissimo pivot Komazec e dall'esterno Trunic.

Per i Baskérs non sarà certo una sfida facile, contro una delle squadre in lotta per la promozione, ma non c'è spazio per timori reverenziali: il successo di Cesena proprio ad Argenta ha accorciato ulteriormente un fondo classifica che vede i Baskérs indietro negli scontri diretti contro tutte le avversarie (eccetto Ozzano). Bisognerà quindi riprendere a correre e conquistare qualche scalpo pesante per evitare di rimanere invischiati in uno sprint finale dall'esito quanto mai incerto. E quale occasione migliore di un match casalingo senza nulla da perdere?