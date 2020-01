Basket serie D, i Baskers batono Selene Sant’Agata e allungano in classifica

Baskérs vittoriosi nell’importante match contro Selene Sant’Agata per 76-70. Un risultato che consente di allungare il divario in classifica con Grifo. È stata una bellissima partita quella di sabato sera, tra due formazioni di alto livello che ha regalato spettacolo ed emozioni ad un PalaPicci quasi da tutto esaurito. L’avvio però è degli ospiti che grazie a Bergantini volano sul +9, allora è Cristofani a ricucire il margine con giocate di alto tasso tecnico, che però non garantiscono l’aggancio, anzi il primo quarto finirà 12-21.

Il secondo quarto, grazie alle scelte di Agnoletti, impeccabile nella gestione del match, i Baskérs tornano a galla trovando anche il primo vantaggio. Il secondo tempo si gioca sul filo del rasoio con i Galletti che provano più volte a scappare, ma Bergantini ancora e Mastrilli poi consentono a Selene di chiudere il terzo quarto in vantaggio sul 52-51.

Nell’ultimo periodo però l’esperienza dei padroni di casa e la classe di Rombaldoni si fanno valere e allora Sant’Agata è costretta ad arrendersi, con i Baskérs che scappano sul +12 a pochi minuti dalla fine. Inutili le bombe di Valgimigli che servono soltanto a ridurre lo svantaggio. Le sorprese però non finiscono e la notizia della sconfitta di Grifo Imola nel campo di Stefy Basket rende ancora più dolce la vittoria. Da lunedì si ricomincerà a lavorare per la sfida di venerdì con Stella Rimini. Mvp: Rodolfo Rombaldoni

Baskérs Forlimpopoli – Selene Sant’Agata 76/70 (12/21 – 33/29 – 51/52).

Baskérs Forlimpopoli: Gorini 2, Rossi 16, Rombaldoni (k) 17, Squarcia 3, Cristofani 10, Biffi 2, Piazza 9, Servadei 11, Serrani ne, Torelli ne, Godoli 6, Stella ne. All. Agnoletti, Ass. Ronci.

Selene Sant’Agata: Scaccabarozzi 4, Kertusha, Valgimigli 13, Rubbini (k) 2, Montigiani 5, Bergantini 24, Mastrilli 9, Dal Zozzo 10, Poggi 1, Sgorbati, Dal Pozzo 2, All. Dal Pozzo, Ass. Valli.