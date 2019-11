Basket serie D, i Baskérs non tradiscono nel turno infrasettimanale

I Baskérs non tradiscono nel turno infrasettimanale alla presenza di un pubblico da grandi occasioni (350 persone). Ma non è stato tutto facile: dopo una partenza al rallenty, degna di vecchi motori a testa calda, è stato raggiunto il regime lavorano costanti e senza sosta per portare a casa il risultato. Tra gli altri scontri della serata si vede soccombere Grifo Basket Imola nel campo di Sant’Agata, e perdere l’ex-equo in testa alla classifica con i forlimpopolesi. Nell'avvio del match saranno gli ospiti a prendere un cospicuo vantaggio iniziale guidati da un inedito Zama alla sua prima stagionale, ma non appena le “testate” locali entrano in temperatura si inizia a ridurre il gap, fino al primo sorpasso a 3 minuti dalla pausa lunga.

Nella ripresa,il duo Rossi-Rombaldoni in asse con Piazza, opera la rimonta sul punteggio iniziale, portando l’avversario spesso all'errore o al fallo, costruendo punto dopo punto la vittoria di giornata. Degna di nota la giocata della serata, quando Rombaldoni (44 anni) ruba dalle mani la palla a Goi (che di anni ne ha 18) e inchioda al ferro chiudendo definitivamente la partita. Ma occhio ai cali di tensione, archiviata già la partita di ieri sera, si torna subito in palestra per preparare la sfida di sabato al Pala Savana con Audace Stefy Basket.

Tabellino

BASKERS FORLIMPOPOLI – BASKET CLUB RUSSI 72-61 (20-25 / 36-40 / 50-48)

Baskérs: Gorini , Rossi 17, Rombaldoni (k) 20, Cristofani 8, Biffi 2, Adamo n.e., Piazza 19, Servadei, Totaro 6, Plachesi n.e., Godoli, Stella n.e., All. Agnoletti, Ass. Ronci.

MVP: #4 Enrico Rossi

Basket Club Russi: Morigi, Senni 8, Cortini 5,Tagliaferri n.e., Vistoli 4, Goi 11, Porcellini (k) 14, Cirillo 2, Pambianco 9, Rinaldini n.e., Argnani n.e., Zama 8, All. Tesei, Ass. Canali.