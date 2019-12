Basket serie D, i Baskérs non tradiscono: vittoria in casa dei Giardini Margherita

Nella sfida al vertice I Baskérs non tradiscono e si impongono in casa dei Giardini Margherita. Il risultato finale è 62-76. Con una partita dominata fin dall’inizio i Baskérs espugnano la palestra Moratello di Bologna, rafforzando cosi la propria leadership sul campionato. L’avvio è subito Baskérs, con Gian Marco Piazza inarrestabile nel pitturato, per lui i punti alla fine saranno 19 che gli valgono anche la nomina di MVP.

Non solo Piazza però, ma tanto contributo da tutta la squadra, Biffi infila 3 piazzati che valgono oro, Totaro fa sentire la sua presenza a rimbalzo e Rossi da il via all’allungo definitivo come con Cesena con due bombe pesantissime. Insomma la sensazione è che tutto stia funzionando al meglio ora, e che il sistema Alessio Agnoletti stia dando i suoi frutti non è un caso che alla fine i giocatori in doppia cifra siano 4.

Unica pecca della partita quando i Baskérs nel finale di terzo quarto perdono un po la bussola e si fanno recuperare dal +10 al 42-42 e al successivo sorpasso poi. Film già visto? No perché la squadra reagisce subito e torna immediatamente a riprendere le redini tornando sul +10, in totale controllo. Fine settimana tutto positivo quindi in casa Baskérs, vittoriosi anche con la Prima Divisione nell’importante match casalingo con Lugo. Prossimo appuntamento a sabato 14 ore 18, per la sfida con Granarolo.

Tabellino

Giardini Margherita: Lolli 14, Del Prete 11, De Denaro 8, Tuccillo 8, Lelli 8, Venturi 6, Deledda 2, Palucci 2, Mazzini 1, Morra, Annuzzi n.e., All.re Morra

Baskérs Forlimpopoli: Piazza 19, Rossi 15, Servadei 13, Rombaldoni (k) 12,Biffi 6, Cristofani 5, Godoli, Totaro 4,Gorini 2, Adamo n.e. All.re Agnoletti, Ass. Ronci