Basket serie D, netta vittoria di Cesena sui Baskers di Forlimpopoli

Netta vittoria di Cesena sui Baskers di Forlimpopoli che rimediano un passivo “esagerato” ad opera di una diretta rivale per la lotta salvezza che si è ulteriormente accesa e si prospetta incerta fino all’ultima giornata. Cesena, sulla spinta del roboante successo di una settimana fa sul campo della capolista Artusiana, è in una forma scintillante e continua a fregarsene di ogni avversità che trova sul suo cammino, in particolare le perduranti assenze di Balestri, Montaguti e Vandelli, a cui si aggiunge, nel corso della gara, l’infortunio di un Dell’omo fino ad allora immarcabile. Si parte con i Baskers subito a zona (3-2) ma Cesena ci mette poco a prenderle le misure prendendo un margine che solo qualche palla persa di troppo contiene a soli 7 punti.

Dell’omo non sbaglia un colpo ma dopo 4 minuti di gioco nel secondo quarto si procura una distorsione al ginocchio che lo esclude dalla gara; Cesena diventa più che mai una banda bassotti in possibile balìa dei più alti e pesanti avversari. Non sarà così perché un sontuoso Luca Romano (14 rimbalzi e 23 di valutazione) si carica sulle spalle la responsabilità di presidiare l’area (in attacco e in difesa) mentre gli esterni continuano a centrare il canestro con apparente facilità. Il gap aumenta progressivamente, e già prima dell’intervallo lungo il destino appare segnato, con i Baskers confusionari e nervosi, troppo presi a protestare con gli arbitri, e poco concentrati sul gioco. La seconda parte del match diventa un monologo cesenate con alcuni momenti di agonismo sopra le righe (doppia espulsione di Soldati e Neri) e con il divario che assume proporzioni extra large fino al + 31 finale che certifica il 2 a 0 negli scontri diretti e l’aggancio di Cesena alla coppia Ozzano- Intrenational Imola a quota 10 in classifica.

Cesena Basket 2005 – Baskers Forlimpopoli 73 - 42 (17 - 10, 36 - 20, 59 - 37)

Cesena Basket 2005: Scaccabarozzi 11, Rossi Federico, Romano 17, Montalti 5, Rossi Filippo 10, Martini 9, Vandelli , Soldati 6, Benzi 2, Babbini 5, Dell'omo 8. All. Domeniconi.

Baskers Forlimpopoli: Marchioni 4, Pinza 9, Marzolini Nicolò 2, Cortini 11, Primavera 2, Picone, Totaro 5, Neri, Biffi 3, Biscaro 6, Poggi, Brunetti. All. Rustignoli.

Arbitri: Spocci di Parma e Imperatore di Salsomaggiore.