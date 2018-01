Basket serie D, prova intensa ma vincente per i Baskérs

Termina con una vittoria il girone di andata dei Baskérs che, grazie ad una prova intensa ed applicata, regolano il Basket Village per 70-64 al termine di una partita comandata per tutti i 40′. Il primo quarto è un monologo dei padroni di casa che grazie ad un’eccellente pressione difensiva riescono a rubare palloni a ripetizione, impedendo a Granarolo di trovare la via del canestro. Nella metacampo d’attacco, invece sono Cortini ed un ispirato Neri a colpire, portando subito il divario in doppia cifra. Col passare dei minuti, piano piano, anche gli ospiti iniziano a carburare, trovando qualche buona soluzione sull’asse Nicotera-Polo. I Baskérs non brillano, anzi faticano a fare gioco, ma grazie a tanti tiri liberi, riescono a restare a galla, arrivando all’intervallo sul +9.

I primi minuti dopo la pausa lunga sono da "film horror", con entrambe le formazioni che fanno a pugni col canestro: a rompere gli equilibri ci pensa il duo Marchioni-Neri che provano a dare lo strappo, trovando dall’altra parte la risposta di un ispirato Landuzzi dall’arco. Con il divario sempre attorno alla doppia cifra, si arriva così fino a due minuti dalla fine, quando i Baskérs sembrano ad un passo dal successo. Coach Rustignoli e la sua banda, però, alzano il piede dall’acceleratore fin troppo presto: Paoloni dall’arco segna due bombe pressoché consecutive con cui Granarolo piazza un break di 8-0 con cui si riporta fino sul -4. A quel punto, però, Forlimpopoli trova in Marchioni l’hombre del partido che, gelido, dalla lunetta mette in ghiaccio il risultato.

Baskérs: Marchioni 16, Pinza 3, Marzolini, Bourkadi, Cortini 7, Picone 2, Totaro 16, Neri 14, Mingozzi, Biscaro 4, Poggi 3, Brunetti 5. All. Rustignoli.

Granarolo: Dalla 5, Paoloni 7, Cerulli 11, Banzi 3, Landuzzi 12, Morando 6, Chittaro ne, Marcheselli 4, Pani, Meluzzi 4, Polo 6, Nicotera 6. All. Ansaloni.