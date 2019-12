Basket serie D, rinforzo di Natale per i Baskers: è Mattia Serrani

Oro, incenso e M...Mattia Serrani. Ecco il regalo del presidente Gardelli, alla sua società e a coach Alessio Agnoletti andando così a rinforzare ulteriormente il roster dei Baskérs Forlimpopoli. Una trattativa lampo, improvvisa, durata meno di 24h, che porta con probabile sorpresa di tutti “il Bisonte Bianco” a Forlimpopoli. Con questo innesto arriva anche un segnale al campionato dopo la sconfitta con Riccione, ovvero che i Baskérs ci sono e che vogliono raggiungere l’obiettivo prefissatosi ad inizio stagione, lavorando sodo, dentro e fuori dal campo. Mattia, dominatore totale del pitturato si è detto orgoglioso e affamato di vittoria, tanto che ha già cominciato con allenamenti personali extra per riprendere confidenza con la palla a spicchi, stando in palestra durante le feste di Natale per arrivare pronto sabato quando si allenerà con il gruppo.