Basket serie D, sesta vittoria consecutiva: i Baskers affondano Granarolo

Sesta vittoria consecutiva, Forlimpopoli affonda Granarolo nonostante le assenze pesanti di Rombaldoni e Totaro, restando a braccetto con Grifo, almeno fino a mercoledì quando ci sarà il recupero della gara con Stefy. Il risultato finale è 84-69. Nel tardo pomeriggio del sabato artusiano, i Baskérs regalano l’ennesimo successo stagionale ai propri tifosi, mantenendo il passo di Grifo, seppur con una partita in meno. La grande assenza preannunciata di Rombaldoni e quella improvvisa causa motivi familiari di Totaro, fanno si che sia Piazza ad aprire le danze del gioco, mostrando lo straordinario momento di forma che sta passando il centro di Forlimpopoli.

La partita è sempre in equilibrio per gran parte del primo tempo con Granarolo che resta in scia grazie a tanti tiri dalla lunga distanza che mettono in difficoltà la difesa di coach Agnoletti.Ma è alla lunga che i Baskérs vengono fuori, manco a dirlo grazie al trio formato da Rossi-Servadei-Piazza, che azzannano la partita dando fine alle speranze dei bolognesi. Da segnalare anche l’ottima prova corale della squadra, con Stella in capo alla seconda unit, per lui un ottima prova, a dimostrazione che in questa squadra tutti possono dire la propria. Ora testa al recupero dei mercoledì sera con Stefy, occasione ghiotta per portare il distacco su Imola a +2.

20-23 / 46-36 / 66-51 / 84-69

Baskérs: Gorini, Rossi 17, Rombaldoni n.e., Cristofani 8, Biffi 8, Adamo 2, Piazza 19, Servadei, 19, Torelli n.e., Godoli 6, Stella 5, All. Agnoletti, Ass. Ronci.

Basket Village: Carini 2, Dalla 14, Drago 16, Bertusi, Guastaroba 2, Masetti n.e., Mongardi 6, Misciali 6, Tonelli 7, Marcheselli 12, Nicotera (k) 4, Chittaro, All. Marcheselli, Ass. Moretti.