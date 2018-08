Basket, settimana di Ferragosto stellare con l'Unieuro: tra gli allenamenti l'abbraccio con i tifosi

È un weeekend “stellare” quello che attende i forlivesi dopo Ferragosto. Al rientro dalle vacanze i tifosi della Pallacanestro Forlì 2.015, a digiuno di basket ormai da troppo tempo, avranno infatti l’occasione di assaggiare per la prima volta la nuova squadra che dal raduno di giovedì sarà a disposizione di coach Valli e del preparatore fisico Luca Borra. Prime fatiche al parco urbano e ai Romiti, le due conferenze stampa con Melvin Johnson e Kenny Lawson, la presentazione della squadra al centro commerciale "Punta di Ferro" e un appuntamento da non perdere, aperto ai tifosi, nel locale dell’estate forlivese.

GIOVEDI 16

C’è il raduno all’Unieuro Arena. Prime strette di mano, consegna del materiale tecnico, abbracci e sorrisi, primi test fisici. La squadra comincia a conoscersi.

VENERDI 17

Allenamento mattutino al parco urbano. Prima di pranzo arrivano in città i due americani, nel pomeriggio presentazione alla stampa di Melvin Johnson.

SABATO 18

Il gruppo lavora agli ordini di Borra al parco urbano. Nel pomeriggio viene presentato allo stampa il centro americano Kenny Lawson Jr.

DOMENICA 19

E’ il giorno più caldo dell’estate biancorossa. Il primo appuntamento (riservato alla stampa) è all’Hotel San Giorgio a Forlì con la presentazione della squadra. Giocatori, staff, dirigenti e soci presenti per il battesimo del gruppo che dal 7 ottobre darà battaglia nel campionato di A2 girone Est. A seguire (dalle 18) tutti al centro commerciale “Punta di Ferro”, davanti al punto vendita Unieuro, con il primo bagno di folla della squadra. Curiosità, foto, autografi e le prime parole pubbliche in biancorosso dei nuovi arrivati. La squadra al gran completo incontra per la prima volta i tifosi. Ma non finisce qui.

Alle 20 Pallacanestro Forlì 2.015 si sposta al Cala Fo.Ma (via Tibano 3) per una cena al tramonto affacciati sulle acque limpide del lago di Magliano. Una location suggestiva e già amatissima dai forlivesi, che ogni sera ormai da settimane scelgono quell’angolo di natura a due passi da Forlì, per inaugurare al meglio la nuova stagione sportiva.