Basket settore giovanile, è dolce Natale per i ragazzi della Pieffe 2.015

E' un dolce Natale per le giovanili della Pallacanestro Forlì 2.015. Bella prestazione corale per l'Under 18 Gold, che, contro i Flying Balls Ozzano, ritrova la vittoria. Partita subito indirizzata nel primo quarto dove i forlivesi, grazie ad un’ottima intensità e a conclusioni in campo aperto, chiudono il quarto già sopra di 20 punti. La Pallacanestro 2.015 poi è brava ad amministrare il vantaggio e cercare soluzioni corali. Ben 5 giocatori in doppia cifra: una bella prestazione che dà fiducia per il girone di ritorno.

Vittoria anche per l'Under 18 Silver contro il Basket Santarcangelo. La partita è combattuta ed equilibrata fin dall’inizio, tanto che all’intervallo lungo i padroni di casa sono in vantaggio di sole 4 lunghezze. Nel secondo tempo prevale l’agonismo messo in campo da Forlì, che riesce ad allungare di 11 a metà della terza frazione. I padroni di casa provano a ricucire lo svantaggio, ma Forlì è brava nel tenere il margine acquisito fino alla fine della partita.

E' bastato un punto ai ragazzi di coach Griffin per battere i Tigers Basket. Forlì aggredisce bene la partita e si porta così in vantaggio di 5 lunghezze alla fine del primo quarto. Nel secondo, invece, i Tigers aumentano la fisicità e i ritmi e Forlì perde lucidità da entrambi i lati: le tigri vanno al riposo lungo in vantaggio di 6 punti. Nel secondo tempo Forlì ritrova la lucidità persa in precedenza e detta i ritmi fin da subito, aspetto che vale un vantaggio di 7 lunghezze alla fine del terzo periodo. Il quarto quarto è sulla falsa righe del secondo, con i Tigers che sfruttano la loro velocità e fisicità però, questa volta, Forlì riesce a tenere bene il tentato recupero avversario e che non fa neanche tirare il possibile tiro della vittoria alle tigri.

Trasferta amara per l'Under 16, ko contro la Virtus Bologna. La partita comincia subito a ritmi altissimi imposti dalle V Nere di Bologna, ma dopo una fase di assestamento che porta i bolognesi oltre i 10 di scarto, i ragazzi di Forlì riescono ad adeguarsi agli avversari e chiudono il quarto recuperando fino al -8. La partita è contrassegnata da numerose palle perse da entrambe le parti, proprio per la velocità a cui si sta giocando, tuttavia i forlivesi, messi sotto grande pressione, riescono a non perdere la testa e mantenere i nervi saldi, mettendo la palla più volte in area avversaria tramite passaggi o penetrazioni. Il terzo quarto vede la Pallacanestro 2.015 trovare energie per difendere meglio, giocando così alla pari tutto il periodo. Equilibrio che regna sostanziale anche nel quarto periodo, seppur le rotazioni corte degli ospiti inizino a farsi sentire. Vince la Virtus, con Forlì che riesce ad ottenere un passivo migliore dell’andata contro la prima della classe.

Ok l'Under 16 Gold contro il Faenza Basket Project. Partenza sprint per la squadra di casa, che mostra subito la sua fisicità sotto canestro, andando a mettere la palla in area sia per concludere, sia per riaprire per il tiro da fuori. Questo, aggiunto alla grande difesa, fa sì che il primo quarto di concluda 27-3 per i biancorossi. Nel secondo quarto Faenza sfodera la tattica della zona, ben attaccata però dai Forlivesi, che non perdono la testa e mantengono il controllo della gara. Il secondo tempo viene amministrato bene e permette alla squadra di casa di far giocare abbondantemente tutti i ragazzi del roster, conducendo in porto una solida vittoria.

U18 Gold

Pallacanestro 2.015 Forlì – Ozzano 90-51 (33-11:48-26:70-41)

Pallacanestro 2.015 Forlì: Spagnoli 10, Sabbioni 11, Bertozzi NE, Stanghellini 4, Zambianchi 8, Sampieri 15, Mistral 12, Troisi 2, Serra 11, Bagnolini 9, Bertaccini, Stoica 8.

All.Tumidei. Ass. Abbondanza.

Under18 Silver

Basket Santarcangelo – Pallacanestro 2.015 Forlì 58 – 66 (13-15; 30-26; 41-45)

Pallacanestro 2.015 Forlì: Agresti 5, Amadei 6, Bonoli 2, Persiani, Monti 9, Paggetti 2, Gardini D. 10, Poli 21, Perugini 8, Gardini J. 3.

All: Griffin. Ass: Mazzotti.

Pallacanestro 2.015 Forlì – Tigers Basket 62 – 61 (17-13; 24-30; 47-40)

Pallacanestro 2.015 Forlì : Agresti 7, Amadei, Bonoli, Tassinari 2, Brighi, Brunacci 1, Monti 20, Paggetti, Gardini D. 11, Vernocchi, Poli 12, Perugini 9.

All: Griffin. Ass: Mazzotti.

U16 Eccellenza

Virtus Bologna – Pallacanestro 2.015 Forlì 105-76 (26-18, 60-42, 80-57)

Pallacanestro 2.015 Forlì: Maltoni 7, Coralli, Bellini 7, Guardigli, Spagnoli 7, Ceredi 17, Boschi 2, Ragazzini 2, Bassi, Rondoni 6, Benzoni 7, Sabbioni 21.

All Gandolfi. Ass. Abbondanza, Grilli.

U16 Gold

Pallacanestro 2.015 Forlì – Faenza Basket Project 74-56 (27-3, 46-17, 63-39)

Pallacanestro 2.015 Forlì: Guaglione 14, Ricci 14, Preda 9, Gigliotti 3, Bacchi 2, Collinelli 3, Ghetti 2, Martinelli 2, Garavini 3, Gardini 5, Bacchilega 10, Bondi 7.

All Minghetti. Ass. Grilli.