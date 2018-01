Imola-Unieuro, si annuncia un esodo biancorosso a Faenza per il derby

Altra giornata “campale” nella sede della Pallacanestro Forlì 2.015: sono 200 i biglietti venduti giovedì per la partita di domenica a Faenza contro l’Andrea Costa Imola, portando così il totale a 600. Per la 16esima gara casalinga e a questo punto quota 1.000 è davvero vicina. Venerdì pomeriggio saranno disponibili dalle 15 alle 19 altri biglietti per Parterre e Gradinata e, in via eccezionale, la sede sarà aperta anche sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30.

Si preannuncia dunque un esodo biancorosso, per un derby attesissimo e cruciale per il destino della squadra guidata da coach Valli. In sintesi i biglietti (parterre intero 25 euro, ridotto 10-16 anni 17 euro, Gratuito Under 10; curva ospiti intero 12 euro, ridotto 10-16 anni 8 euro, gratuito under 10) possono essere acquistati in sede in viale Corridoni venerdì dalle 15 alle 19 e sabato dalle 8.30 alle 12.30, oppure domenica al PalaCattani prima del match.

Dubbio Falluca

Nel frattempo continua la preparazione di coach Giorgio Valli. Fino all'ultimo è in certa la presenza di Matteo Falluca, dolorante ad un piede, mentre Riccardo Castelli, che nel match di domenica scorsa contro Bergamo ha rimediato una brutta botta al naso, giocherà con una maschera.

Le disposizioni

Dopo un incontro con la Questura di Ravenna, per il match Andrea Costa Imola Basket – Pallacanestro Forlì 2.015, sono state decise le seguenti disposizioni. Saranno allestite due biglietterie differenti per le due tifoserie e di conseguenza due ingressi, uno per il pubblico imolese e uno per quello forlivese. Le biglietterie saranno aperte dalle 16:30, mentre gli ingressi per l’accesso all’impianto apriranno alle 17. Saranno separati anche i parcheggi, quello adiacente al PalaCattani sarà messo a disposizione delle pubblico imolese mentre quello fronte ingressi, parcheggio Graziola, sarà a disposizione del pubblico forlivese.