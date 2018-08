Basket si parte, coach Valli terrà a battesimo il nuovo gruppo. Le prossime amichevoli

Si avvicina a grandi passi l'inizio ufficiale della stagione per l'Unieuro Forlì. Nel pomeriggio del 16 agosto (dalle 16.30) coach Valli terrà a battesimo il nuovo gruppo all'Unieuro Arena. Venerdì 17 e sabato 18 agosto prime fatiche mattutine per Giachetti e compagni al parco urbano, agli ordini del preparatore atletico Luca Borra, da lunedì 20 allenamenti doppi suddivisi tra parco urbano e Romiti (porte aperte ai tifosi).

Primi impegni amichevoli nel weekend a cavallo tra agosto e settembre, con il torneo di Lignano che vedrà impegnata l'Unieuro con Venezia, Trieste e Udine. Il 7 e l'8 settembre biancorossi di scena a Lugo per il 5° Memorial Sante Seganti e 1° Trofeo Athos Tampieri con Imola, Ravenna e i padroni di casa.

La prima occasione per vedere in città il nuovo quintetto di Valli sarà invece sabato 15 settembre, quando Forlì sfiderà ai Romiti il rinnovato Kleb Ferrara di coach Bonacina. Altre date da segnare nel calendario prima dell'esordio in campionato del 7 ottobre a Cagliari: sabato 22 settembre amichevole a Montegranaro; 28-29-30 settembre torneo a San Lazzaro con Pesaro, Treviglio e Cento.

Intanto l'Andrea Costa Imola ha reso noto che il derby di campionato con Forlì, in calendario domenica 6 gennaio 2019, si giocherà al Pala Cattani di Faenza.