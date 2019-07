Basket, Simone Ravaioli veste la casacca della Gaetano Scirea per il terzo anno consecutivo

Prosegue senza sosta il lavoro dello staff della Gaetano Scirea Bertinoro per l’allestimento del roster 2019/2020. La società ha raggiunto l’accordo per un’altra riconferma: si tratta di Simone Ravaioli, ala piccola classe ‘99, 196 centimetri, disputerà la terza stagione consecutiva sul parquet del Pala Colombarone. Ravaioli ha scelto di rimanere a disposizione di coach Alessandro Tumidei dopo l’ottimo torneo scorso, chiuso con 212 punti realizzati (9.2 per gara) in 23 partite disputate.