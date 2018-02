Basket, sono solo voci? A Torino gradirebbero il ritorno di Renato Pasquali

Da Torino, squadra che milita nel massimo campionato italiano di pallacanestro, vorrebbero, almeno secondo quanto riporta il sito "Basketissimo.com", il ritorno del general manager di Forlì Renato Pasquali. La formazione piemontese, dopo l'eliminazione dall'Eurocup, dopo il duplice cambio alla guida tecnica e dopo le tre pesantissime sconfitte consecutive contro Avellino, Sassari e Brindisi che l'hanno fatta catapultare al sesto posto in classifica, sta passando un momento nerissimo della stagione.



E, come spesso accade in queste situazioni, si prova a far leva sul mercato: oltre all'acquisto di Boungou i tifosi piemontesi, secondo "Basketissimo", vorrebbero riportare all'ombra della Mole anche il general manager Renato Pasquali, che con Torino ha già lavorato dal 2014 al 2016 conquistando la promozione in serie A1. Al momento la società non conferma ed è solo una voce di basket-mercato ed un tam-tam sui social, ma se fosse confermata sarebbe un fulmine a ciel sereno in casa Unieuro, perché Pasquali è parte integrante di un progetto a lungo termine che la società biancorossa ha messo in piedi dopo la tribolata stagione dello scorso anno.