Basket, sorridono le squadre della OneTeam Basket Forlì

Sorridono le squadre della OneTeam Basket Forlì. L'Under 14 Gold ha sconfitto per 83 a 30 (16-9, 39-13, 56-23) la Pallacanestro Titano. I forlivesi si impongono fin dalle prime battute sui pari età di San Marino, nella prima partita del girone di ritorno, mostrando subito una buona intensità in difesa che permette di rubare palloni e realizzare facili canestri in contropiede e chiudere la prima frazione sul 22 a 7.

Nel secondo quarto i locali mantengono alta l'intensità e il divario si allarga al 41 a 24. I padroni di casa riescono ad allungare fino al +53 finale anche grazie al controllo dei rimbalzi, che li vede capaci di generare molti punti da seconda opportunità e subire falli. Vittoria facile anche per l'Under 13 Gold contro la Sg Fortitudo.

Tabellini

Under 14 Gold - OneTeam Basket Forlì: Bergantini 4, Bassi 3, Scalera 12, Coralli 2, Mustapha 9, Poni , Marini 2, Rosi 4, Mazzoni 2, Balistrieri 8, Giosa 15, Guardigli 22. All. Nanni. Ass. Grilli, Bombardi.

Under 13 Gold - OneTeam Basket Forlì - S.G. Fortitudo 66-44 (13-11; 28-19 ; 42-24)

OneTeam Basket Forlì: Gardini 26, Moustapha 5, Berlati 12, Massari , Bergantini, Ercolani 7, Bassi, Accorsi 2, Rambelli 2, Malaguti 2, Perrotta 6, Coralli 4. All. Nanni ass. Bombardi