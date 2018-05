Basket, termina l'avventura degli Under15 di OneTeam alle finali di Roseto

E' finita l'avventura della squadra Under15 di OneTeam alle finali nazionali di Roseto. I forlivesi, infatti, nella gara che valeva l'accesso ai quarti di finale, sono stati sconfitti dal Petrarca Padova al termine di una partita punto a punto e combattuta dall'inizio alla fine. Finiscono così al terzo posto nel Girone A e di conseguenza fra le prime 12 squadre italiane, ma mancano l'accesso alla seconda fase a causa delle due sconfitte, quella contro Brescia (arrivata prima nel girone) di tre punti nella prima giornata e quella contro i veneti. Alla fine l'amarezza per la sconfitta non deve far dimenticare il bel risultato ottenuto da OneTeam e dai ragazzi di coach Giuseppe Barbara che contro il Petrarca nel finale hanno pagato un po' di stanchezza contro una formazione di indubbio valore come testimonia il secondo posto in un girone di alto livello come quello del Veneto.