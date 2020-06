Basket, tris di saluti in casa Baskers Forlimpopoli

Si registrano i primi movimenti in uscita nell’orbita Baskers per la stagione sportiva 2020/2021. Dopo ben tre stagioni in maglia rossonera arriva ai saluti Alberto Biffi (guardia, 1999). Durante le tre stagioni e 73 gare disputate, è risultato emblema della crescita dei giovani artusiani: ora le strade si separeranno per raggiungere diversi obiettivi. Approdato a Forlimpopoli dopo la parentesi di S.Marino, Francesco Squarcia (guardia/ala, 2002) non indosserà più la canotta dei galletti di comune accordo e sposando cause differenti. Per finire la carrellata degli under destinati verso altri lidi anche l’ottimo Gabriele “Dado” Stella (pivot, 1999) lascia la truppa distinguendosi sempre per il massimo impegno e positività anche quando i minuti in campo non lo premiavano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.