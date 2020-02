Basket, tutte a segno le squadre giovanili della Pallacanestro Forlì 2.015

Tutte a segno le squadre giovanili della Pallacanestro Forlì 2.015. Partita senza storia in terra riminese contro Malatesta Basket per i ragazzi dell’Under 18: già dal primo quarto Forlì è brava a non farsi sorprendere dalla zona, a trovare facili conclusioni da dentro l’area e ad azzannare nella metà campo difensiva l’avversario (8-22). Nel secondo quarto Forlì bissa ciò che di buono aveva fatto vedere nei primi 10 minuti e, ruotando tutti e dodici gli effettivi, si va al riposo sul 15- 41. Nel terzo e quarto periodo il copione non cambia, Forlì trova punti ed energia da tutti i suoi giocatori e controlla il match senza nessun patema. A due giornate dal termine della fase regolare, salvo colpi di scena, gli Under 18 entreranno nei play off.

Under 18 Silver

Primo quarto condizionato da una grande fisicità da entrambe le squadre, ma è Forlì a condurre alla fine dei primi 10 minuti. Nel secondo quarto Forlì è brava a mettere 10 punti di distanza, ma l’AICS riesce a recuperare complice anche le troppe disattenzioni dei padroni di casa, e va al riposo lungo in vantaggio di 1 punto. Al rientro, la partita continua sulla falsa riga del primo tempo, in cui prevale una difesa molto fisica e si chiude il terzo periodo con un vantaggio di 3 punti per gli ospiti. Nell’ultimo periodo Forlì fatica a trovare la via del canestro e gli avversari ne approfittano e si portano avanti di 5 lunghezze, ma i padroni di casa stringono ancor di più le maglie in difesa e riescono a recuperare lo svantaggio portando a casa la vittoria.

Under 16 Eccellenza

La partita si mette subito sui binari giusti per i forlivesi, che nei primi 5 minuti mettono a referto 16 punti e ne concedono solo 5, ed il risultato a fine quarto vede i padroni di casa avanti di ben 19 punti. Nel successivo periodo la difesa dei biancorossi permette di mantenere il vantaggio acquisito: le palle recuperate trasformate in canestri portano la Pallacanestro 2.015 sul 49–27. Nel secondo tempo la partita non cambia di tono, con i padroni di casa che tengono in pugno la gara e riescono a far giocare tutta la panchina, fino all’epilogo che vede Forlì chiudere a 94 punti.

Under 16 Gold

Primo quarto in cui Forlì dimostra di adattarsi perfettamente al ritmo frenetico e al “corri e tira” imposto dagli avversari, chiudendo anche in vantaggio 19-10. Nel secondo periodo i biancorossi incamerano altri 10 punti di vantaggio grazie alla difesa e alle palle recuperate. La partita rimane in controllo per la Pallacanestro 2.015 anche nella ripresa, quando Cento prova ad alzare l’intensità della propria difesa; ribattendo colpo su colpo si arriva al 77-63 finale con cui i padroni di casa si aggiudicano l’incontro.

Tabellini

Under18 Gold

Malatesta Basket Rimini – Pallacanestro 2.015 Forlì 39-97 (8-22; 15-41;24-69)

Pallacanestro 2.015 Forlì: Bandini 7, Spagnoli 6, Bassi 7, Sabbioni 25, Bertozzi, Stanghellini, Zambianchi 16, Sampieri 11, Guardigli 6, Troisi 4, Serra 15, Bagnolini.

All.Tumidei. Ass. Abbondanza.

Under18 Silver

Pallacanestro 2.015 Forlì – AICS 65-57 (13-10; 31-32; 48-51)

Pallacanestro 2.015: Agresti 3, Bonoli 10, Brighi 2, Brunacci, Persiani, Monti 17, Paggetti 2, Gardini D. 5, Poli 3, Perugini 11, Gardini J. 12, Amadei.

All: Griffin Ass: Mazzotti.

Under16 Eccellenza

Pallacanestro 2.015 Forlì – Santarcangelo 94-62 (32-13, 49-27, 75-43)

Pallacanestro 2.015 Forlì: Bandini 10, Bellini 9, Guardigli, Spagnoli NE, Ceredi 8, Boschi 6, Ragazzini 12, Bassi 12, Barzanti 4, Rondoni 4, Benzoni 16, Sabbioni 13.

All Gandolfi. Ass. Abbondanza, Grilli.

Under16 Gold

Pallacanestro 2.015 Forlì- Asd Benedetto XIV Cento 77-63 (19-10, 41-22, 58-37)

Pallacanestro 2.015 Forlì: Guaglione 9, Ricci 14, Preda 7, Gigliotti 6, Ghetti 12, Martinelli 4, Garavini 1, Gardini, Bolognesi 3, Mazzini 5, Bacchilega 6, Bondi 10.

All Minghetti Ass. Grilli.