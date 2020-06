Basket, un altro under per coach Agnoletti: è Raphael Joel Bessan

Raphael Joel Bessan, centro classe 2000 da 198 centimetri, indosserà nella prossima stagione la casacca dei Baskérs Forlimpopoli, andando a ricoprire un’ulteriore casella degli under a disposizione di coach Agnoletti. Nonostante la giovane età, dopo le giovanili divise fra FulgorLibertas e Ca’Ossi, Black Panter ha potuto cimentarsi nel campionato di C Gold con lo Scirea per due stagioni ed in doppio tesseramento promo fra Aics e Green. Con la sua fisicità potrà dare una grossa mano negli allenamenti e ritagliarsi qualche spazio in campionato, con l’auspicio di migliorarsi ulteriormente.

