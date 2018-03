Basket, un forlivese al camp ufficiale della squadra Nba dei Philadelphia '76ers

Bella notizia per OneTeam e per Richard Lelli, responsabile minibasket della società forlivese. Infatti dal 15 al 20 luglio l'allenatore sarà uno degli istruttori che prenderanno parte al camp ufficiale della squadra Nba dei Philadelphia '76ers. I Sixers, la squadra nella quale sta giocando Marco Belinelli e formazione della National Basketball Association in forte crescita di risultati e prospettiva, tengono un camp fra i più seguiti con ragazzi e ragazze fra i 9 ed i 17 anni che provengono non solo dalla Pennsylvania, ma anche da stati vicini come New Jersey e Delaware. Nel corso della settimana parteciperanno al camp nelle vesti di dimostratori anche diversi giocatori ed allenatori Nba della squadra che ha annoverato in passato fra le sue fila nomi mitici quali Wilt Chamberlain, Julius Erving e Allen Iverson.