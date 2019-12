Basket, una grande sfida per Alessandro Tumidei: è il nuovo coach della Nazionale Sordi

Un prestigioso incarico per Alessandro Tumidei, coach del Gaetano Scirea Bertinoro e dell'Under 18 Gold della Pallacanestro Forlì 2.015. Il tecnico forlivese è il nuovo allenatore della Nazionale Italiana Maschile di basket Fssi (Federazione Sport Sordi Italia). Il 37enne, al suo secondo anno sul Colle, esordirà sulla panchina azzurra in occasione del prossimo campionato europeo in programma dal 18 al 27 giugno per la prima volta in Italia, a Cagliari. Nel curriculum di Tumidei spiccano esperienza da vice allenatore a Forlì in A2, dove è stato anche assistente e scounting video. A Imola ha invece ricoperto il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile del'Andrea Costa.